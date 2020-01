In jedem Team gibt es unliebsame Aufgaben. Es dürfte jedenfalls nicht gerade zu den beliebtesten Fragen des US-amerikanischen Fernsehsenders ABC gehören, wenn es wie jedes Jahr darum geht, jemanden zu finden, der die Oscar-Verleihung im Kodak-Theatre in L.A. moderieren will.

Die Sitzung in der Sache dürfte auch in diesem Jahr ungefähr so abgelaufen sein: "Hey, wir brauchen jemanden, der Lust darauf hat, der garantiert nicht peinlich ist, nicht homophob, nicht frauenfeindlich, keine Missbrauchsvorwürfe am Hals, und am Besten kein Mann über 50", woraufhin die Antwort vermutich ungefähr so ausgefallen sein dürfte: "Äh."

Nun finden die Academy Awards am 9. Februar 2020 erneut ohne Moderator statt, sondern werden ähnlich ablaufen wie im vergangenen Jahr - in einem kompakteren Format mit wechselnden Laudatoren auf der Bühne. Traditionell hatte in den vergangenen dreißig Jahren ein Gastgeber oder eine Gastgeberin (immerhin drei Frauen!) durch den Abend geführt.

Die Chefin von ABC Entertainment, Karey Burke, bestätigte nun offiziell, dass die Oscarverleihung zum zweiten Mal in Folge ohne "Host" stattfindet, versicherte aber, man werde garantiert trotzdem einen kurzweiligen Abend haben.

Darüber, wie viel die Entscheidung mit der Performance des umstrittenen Comedian Ricky Gervais als Moderator bei den Golden Globes zu tun hatte, kann man nur spekulieren. Die Entscheidung, die oftmals zähe Gala-Veranstaltung durch verschiedene Einzelauftritte aufzupeppen, dürfte nicht die schlechteste sein. Progressiv ist allerdings auch was anderes.