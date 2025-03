Von David Steinitz

Wer ist der große Sieger der Oscar-Nacht?

Musste gleich vier Dankesreden halten: „Anora“-Regisseur Sean Baker (Foto: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)

Sean Baker ist nach der 97. Oscar-Verleihung zweifellos der King of Hollywood. Der Filmemacher stand beeindruckende viermal auf der Bühne des Dolby Theatre. Er nahm für seine Tragikomödie „Anora“ jeweils einen Oscar für das beste Originaldrehbuch, den besten Schnitt, die beste Regie und den besten Film entgegen. So viele Oscars in einer Nacht für denselben Film – das hat vor ihm noch nie jemand geschafft. Der 54-Jährige erzählt in seinem Werk von der amour fou zwischen einer amerikanischen Stripperin und einem russischen Oligarchensohn in New York.