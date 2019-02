Bevor es mit der Verleihung der Academy Awards 2019 losgeht, setzen Queen den Ton für die nächsten Stunden. Brian May an der Gitarre und Roger Taylor am Schlagzeug werden unterstützt von Sänger Adam Lambert. "We Will Rock You" und "We Are The Champions" gehen ja quasi überall: in Stadien, im Bierzelt und auch bei der wichtigsten Filmpreisverleihung. Das Biopic über den verstorbenen Freddie Mercury wird mit vier Oscars ausgezeichnet.