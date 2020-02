Am 10. Februar fanden die 92. Academy Awards in Los Angeles statt.

Mit insgesamt vier Oscars ist die südkoreanische Sozialsatire der Gewinnerfilm des Abends. Beste Hauptdarstellerin wird Renée Zellweger für ihre Rolle in "Judy". Als bester Hauptdarsteller gewinnt Joaquin Phoenix für sein Spiel in "Joker".

Am Ende hat sich ein Kandidat durchgesetzt, auf den wohl nicht viele getippt hätten: "Parasite" hat bei den 92. Academy Awards in der Hauptkategorie bester Film gewonnen. Für die südkoreanische Sozialsatire über eine arme Familie, die sich bei einer reichen Familie einnistet, erhielt der Filmemacher Bong Joon Ho auch die Auszeichnung als bester Regisseur. Der Film siegte außerdem in der Kategorie bester internationaler Film und bestes Originaldrehbuch und konnte damit die meisten Oscars des Abends auf sich vereinen.

Als beste Hauptdarstellerin wurde Renée Zellweger für ihre Rolle der Hollywood-Legende Judy Garland im Drama "Judy" geehrt. In der Kategorie bester Hauptdarsteller gewann Joaquin Phoenix für seine Leistung in "Joker". Das Drama gilt als Antithese zur durchschnittlichen Hochglanz-Superhelden-Verfilmung.

Bester Regisseur wurde Bong Joon Ho für seinen Film "Parasite". Die südkoreanische Sozialsatire über eine arme Familie, die sich bei einer reichen Familie einnistet, siegte außerdem in der Kategorie bester internationaler Film und bestes Originaldrehbuch. Sie hatte zuvor auch schon einen Golden Globe und die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes gewonnen.

Als bester Nebendarsteller wurde Brad Pitt für seine Rolle in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" ausgezeichnet. Es ist Pitts erster Oscar für eine schauspielerische Leistung. Die Tragikomödie, die die Ermordung der Schauspielerin Sharon Tate durch die Manson Family im Jahr 1969 umschreibt, gewann außerdem in der Kategorie bestes Szenenbild. Der Oscar für die beste Nebendarstellerin ging an Laura Dern für ihre Rolle der Scheidungsanwältin Nora Fanshaw in "Marriage Story".

In der Kategorie bestes adaptiertes Drehbuch wurde Taika Waititi für das Buch zu seiner Komödie "Jojo Rabbit" geehrt, die auf dem Roman "Caging Skies" von Christine Leunens basiert.

Der Preis für die beste Kamera ging an Roger Deakins für seine Arbeit in Sam Mendes' "1917". Das Kriegsdrama gewann auch in den Kategorie beste Tonmischung und beste visuelle Effekte.

Für die Komposition der besten Filmmusik wurde die Isländerin Hildur Guðnadóttir geehrt für ihre Musik für "Joker". Der beste Filmsong wurde Elton Johns "I'm Gonna Love Me Again" aus seiner Filmbiografie "Rocketman".

In der Kategorie bestes Kostümdesign gewann Greta Gerwigs Literaturverfilmung "Little Women". Die Auszeichnung für den besten Schnitt ging an "Le Mans 66 - Gegen jede Chance". Das Sportdrama von James Mangold siegte auch in der Kategorie bester Tonschnitt. Den Oscar für bestes Make-up und beste Frisuren erhielt das Drama "Bombshell" über die Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen Fox-News-Moderator Roger Ailes.

Die Trophäe als bester Animationsfilm gewann die Pixar-Produktion "Toy Story 4" über die Spielzeugfigur Woody. Bester animierter Kurzfilm wurde "Hair Love" über einen afro-amerikanischen Vater, der zum ersten Mal die Haare seiner Tochter frisieren soll.

Den Oscar für den besten Dokumentarfilm erhielten Julia Reichert und Steven Bognar für "American Factory". Der Film über den Wiederaufbau einer Fabrik in Ohio durch chinesische Investoren wurde von Michelle und Barack Obama produziert. Den Preis für den besten Dokumentarkurzfilm gewann Carol Dysinger für die in Afghanistan angesiedelte Produktion "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)". Als bester Kurzfilm wurde "The Neighbors' Window" von Marshall Curry ausgezeichnet.