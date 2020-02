Die Show beginnt - wie immer mit einer üppigen Musicalnummer. Janelle Monaé singt ein Medley, im Hintergrund tanzen Tänzer in Kostümen, die an Filme aus dem vergangenen Jahr erinnern. Die Frauen in den weißen Kleidern mit den Blumenkronen zum Beispiel stehen für den Horrorfilm "Midsommar".