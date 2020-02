Oscar 2020:International wie nie - und doch verkrampft

Es ist schon ein besonderer Moment, als Jane Fonda in ihrer grauhaarig-kämpferischen Würde den Umschlag mit der Gewinner des besten Films öffnet - und einmal tief Luft holt. Die Mehrheit der Zuschauer im Dolby Theatre in Hollywood, die meisten Oscarexperten und Wettbüros, sie alle erwarten in diesem Augenblick einen Filmtitel, der für eine lange Tradition steht: Sam Mendes' "1917", sauberes angelsächsisches Filmpreiskino, ein Drama über die Sinnlosigkeit des Kriegs, das man schon vor 50 Jahren hätte machen können, oder in 50 Jahren. Gedreht allerdings in einer einzigen Einstellung, mit neuester technischer Finesse.

Eine Minderheit aber, so scheint es, will etwas anderes hören. Sie will den Film siegen sehen, den sie schon den ganzen Abend über bei jeder Gelegenheit frenetisch gefeiert hat: Bong Joon-hos "Parasite". Ein südkoreanisches Werk, in südkoreanischer Sprache, lange ein krasser Außenseiter im Oscarrennen, der in den vergangenen Wochen aber dann doch immer mehr Herzen in Hollywood erobert hat: Als hochaktuelle Parabel auf die Kluft zwischen Arm und Reich - und den äußerst gewitzten und unterhaltsamen Versuch einer Kleingaunerfamilie, die nötige Umverteilung von unten nach oben selbst in die Hand zu nehmen.

Jane Fonda atmet aus, dann sagt sie "Parasite", und die Überraschung ist perfekt - die Minderheit entpuppt sich als die Mehrheit, als der offizielle Wählerwille der Oscar-Academy. Das gab es noch nie - ein Bester Film, der nicht auf Englisch gedreht wurde, mit einer Geschichte aus einem völlig anderen Land. Hollywood wird damit so international wie noch nie, die lang gepflegte Dominanz des angelsächsischen Geschichtenerzählens beginnt zu zerbröseln, oder besser gesagt, der lange Prozess ihrer Ablösung durch ein neues Weltkino wird nun endgültig manifest.

"The Artist" und "Roma" hatten begonnen, was "Parasite" nun vollendete

Anzeichen dafür gab es ja früher schon: 2012 etwa gewann "The Artist", eine durch und durch französische Produktion, die aber noch so tat, als sei sie ein amerikanischer Stummfilm, als nicht-englischsprachig zählte das daher noch nicht. Oder vergangenes Jahr, da gab es den spanischsprachigen "Roma", mit einer genuin mexikanischen Geschichte. Er hätte fast gewonnen, die beste Regie für Alfonso Cuarón hatte er schon, auch die beste Kamera, nur in der Königskategorie wurde er noch vom sehr amerikanischen "Green Book" ausgebremst. Dass acht der letzten zehn Regie-Gewinner keine Amerikaner waren, kann man als weiteres Zeichen dieses Wandels sehen.

Eine feindliche Übernahme ist das Ganze trotzdem nicht. Im Gegenteil, der ganze Saal feiert sich selbst für seinen weltumspannenden Filmgeschmack. Bong Joon-ho, der jungenhaft gelockte Mastermind hinter "Parasite", zeigt im Gegenzug auch echte Ehrerbietung, jedes Mal, wenn er auf die Bühne kommt - vor dem großen Sieg hat "Parasite" auch schon für das beste Originaldrehbuch und als bester internationaler Film gewonnen. Bong Joon-hos ganz persönlicher Dank gilt an dieser Stelle Martin Scorsese, der ihn an er Filmhochschule inspiriert hat, und Quentin Tarantino, der ihn in den USA unermüdlich als neuen Meister anpreist. Beide haben jetzt gegen ihn verloren.

Renée Zellweger bleibt ihrer Rolle als "Judy" treu, Joaquin Phoenix hält ein flammendes Plädoyer für den Veganismus

Mit seinem Versprechen, sich bis zum Morgen zu betrinken, ist Bong Joon-ho dann auch einer der lockersten Gewinner des Abends - bei den Darstellerpreisen scheint nach wie vor die Regel zu gelten, dass bei den Oscars gern der verbissendste Ehrgeiz ausgezeichnet wird. Renée Zellweger gewinnt wie erwartet für ihre Rolle in "Judy", als Judy Garland. Eine intensive, aber auch recht eindimensionale Performance, weil ihr Gesicht fast in jeder Einstellung vor Verzweiflung zu bibbern scheint. Auch Zellwegers Dankesrede klingt seltsam gepresst, ihre trainierten Schultern wirken hochversteift - selten ging ein Versuch, die selig-gelöste Siegerin zu geben, so gründlich schief.

Joaquin Phoenix, der ebenfalls wie erwartet für sein Großporträt des "Jokers" gewinnt, das vom Absturz eines geprügelten Hunds in den Wahnsinn handelt, versucht sich gar nicht erst in Gelöstheit. Er geht im Spielen immer an die Schmerzgrenze, in seiner Dankesrede also auch - sie ist ein flammendes Plädoyer für den Veganimus. Es kommen Kühe darin vor, deren Kälbchen entführt werden und denen die Menschen die Milch stehlen, dann folgt eine Selbstanklage ("ich war selbsüchtig und grausam, es ist schwer, mit mir zu arbeiten") und eine Erinnerung an den lang verstorbenen Bruder River Phoenix, wo die Stimme bricht.

Die Sieger bei den Nebendarstellern, auch wie erwartet, waren ebenfalls wenig entspannt. Seine grundlegende Lässigkeit kann Brad Pitt zwar nicht verbergen, allerdings beschimpft er diesmal die amerikanischen Politiker - das Impeachment-Verfahren im Senat sei so lächerlich gewesen, dass sein Freund Quentin Tarantino es in einem neuen Historienfilm einfach umschreiben müsse, damit die Geschichte den richtigen Ausgang nimmt. Laura Dern ist dann unpolitischer, sie erklärt aber ihre Schauspieler-Eltern Bruce Dern und Diane Ladd zu ihren persönlichen Superhelden. Das ist lieb gemeint, klingt aber so, als sei ihr als Sprößling einer großen Dynastie der Oscar schon in die Wiege gelegt worden.

Immer noch fehlende Anerkennung für Netflix-Produktionen

Der Rest des Abends schließlich zeigt, dass der Streamingriese Netflix es mit dem Gewinnen bei den Oscars immer noch sehr schwer hat. Nicht nur ging sein Filmkunst-Prunkstück "The Irishman" vollkommen leer aus, eine selten klare Missachtung, auch sein Animationsfilm "Klaus", von vielen als Favorit gehandelt, musste sich "Toy Story 4" geschlagen geben. In zahlreichen Reden und Präsentationen wird schließlich jene Diversität gefeiert und angemahnt, die auf der Nominierungsliste nach wie vor nicht vorhanden ist - vieles davon allerdings wirkt angstgetrieben, die entsprechenden Witze unlustig und verkrampft.

Hollywood setzt sich inzwischen selbst so sehr unter Druck, an der Spitze des gesellschaftlichen Fortschritts zu marschieren, dass die neue Invasion der internationalen Filmemacher nur guttun kann. Sie bringen Diversität mit, das sowieso - aber auch einen anderen Humor und eine andere Gelassenheit.