Sie ist die erst dritte Frau in der Geschichte der Academy Awards, die mit einem Oscar in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde. Hildur Guðnadóttir komponierte die düstere Filmmusik für Todd Philips' Psycho-Comicthriller "Joker".

In ihrer Dankesrede sagte die 37-jährige Isländerin: "An alle Mädchen, Frauen, Mütter, an alle Töchter, die in sich drin die Musik sprudeln hören, bitte werdet laut. Wir müssen eure Stimmen hören."

Das Wort "sprudeln" beschreibt ganz gut das Geschenk, das Guðnadóttirs Musik für Todd Philips gewesen sein muss. An einem Drehtag, an dem der Regisseur und Hauptdarsteller Joaquin Phoenix bei einer Szene nicht weiterwussten, spielte Philips Phoenix auf seinem Handy das neue Stück vor, das ihm Guðnadóttir geschickt hatte. Phoenix begann, sich zu der gefühlvollen Cellomelodie zu bewegen. Und wurde zum Joker, nicht zuletzt dank seiner musikalischen Königsmacherin.

Hildur Guðnadóttir ist klassisch ausgebildete Cellistin, komponierte bereits für die Tate Modern, das British Film Institute, die königlich Schwedische Nationaloper, nahm Soloalben auf und performte mit international bekannten Bands wie The Knife.

Seit dem vergangenen Oktober steht die isländische Musikerin bei der Deutschen Grammophon unter Vertrag. Deren Präsident, Clemens Trautmann, sagte über ihre Musik: "Kreativität, Intellekt und Vorstellungskraft zeichnen Hildur Guðnadóttir aus". Sie überschreite Grenzen als Komponistin, Cellistin und Sängerin.

Todd Philipps war auf Guðnadóttir aufmerksam geworden, nachdem er ihre Filmmusik in der Fortsetzung des Drogenthrillers Sicario gehört hatte. Und weil bei Guðnadóttir alles immer einen flotteren Schritt zu gehen scheint, lief auch ihre Arbeit für den "Joker" ungewöhnlich ab: Philips gab ihr das Skript schon vor Drehbeginn und in Guðnadóttirs Kopf entstanden das unheilschwangere, aber vorsichtige "Defeated Clown Theme", mit zartem Orchester im Hintergrund und das drängendere, aber ebenso dunkle "Joker Theme".

Bei den Grammys im Januar gewann Guðnadóttir den Preis für die beste komponierte Filmmusik für visuelle Medien für die Miniserie Chernobyl. Und ist damit die erste Frau, die je in dieser Kategorie alleine - und nicht in Zusammenarbeit - ausgezeichnet wurde. 2020 scheint ganz gut zu laufen für Hildur Guðnadóttir.