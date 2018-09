19. September 2018, 18:50 Uhr Ortskunde Eine Bühne für Wind und Wetter

Julian Hahn betreibt im Westpark das Gans am Wasser - ein Freiluftcafé mit vielfältigem Kulturprogramm

Von DIRK WAGNER

Durchgesägte Badewannen werden zu riesigen Sesseln, in die man nun sitzend eintaucht. Sie stammen aus Entrümpelungen, wie viele andere Gegenstände, die im Bauwagen-Café am Mollsee im Westpark fantasievoll zu Sitzgelegenheiten oder märchenhaft anmutenden Beleuchtungen umfunktioniert wurden. Es gehört zu den Talenten des Münchner Unternehmers Julian Hahn, der mit seinem Verein Wannda schon eine Bereicherung des Münchner Kulturlebens schuf, eine bessere Welt ebenso zu träumen wie solche Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Mit Mitteln, die andere verächtlich dem Müll überlassen hätten.

Den Müll hat er mit seinem Team in eines der schönsten Cafés der Stadt, das "Gans am Wasser" verwandelt, aber Hahn träumt bereits von weiteren "schönsten Cafés der Stadt". Vom "Gans Woanders" zum Beispiel, das er als eine Art Hexenhäuschen samt Märchenwald in Giesing eröffnen will. Die Referenzen, die er aus seiner Erfahrung im Westpark mitbringt, dürften die besten sein. Immerhin ist es ihm gelungen, in dieser lärmempfindlichen Stadt, die Nachbarn seines Cafés zu seinen Stammkunden zu machen.

Statt sich über mögliche Lärmbelästigungen durch die Konzerte zu beschweren, die dort bei gutem Wetter auch zwei mal in der Woche stattfinden können, genießen auch sie das oft unerwartete Kulturprogramm, das Singer-Songwriter ebenso berücksichtigt wie Vorträge, Yogakurse oder Kasperl-Theater. Mit Unterstützung des Bezirksausschusses gab der Konzertpianist Zoran Imsirovic hier sogar ein Freiluftkonzert auf einem Konzertflügel. Die Express Brass Band, beispielsweise, trat schon mal mit so vielen Musikern auf, dass die Band alleine schon fast das Freiluftcafé füllte. Obwohl die Konzerte keinen Eintritt kosten, werden zumindest die Künstler, die Hahn selber bucht, bezahlt. Das rechnet sich zwar nicht mit den ohnehin sehr knapp bemessenen Preisen, für die das Essen und die Getränke dort verkauft werden. Trotzdem ist Hahns vorrangiges Interesse genau so ein Kulturangebot. Immerhin würde es ihm selbst auch die Arbeit angenehmer gestalten, räumt er ein. Und viele Künstler treten hier ja auch ohne Gagenforderungen auf. Einfach, um sich mal ausprobieren zu können.

Anfragen erfolgen dabei sogar aus ganz Europa. Von Musikern zum Beispiel, die eine Tour durch Deutschland planen, und denen es mitunter genügt, wenn sie für freies Essen und Getränke einen Zwischenstopp in München einlegen. Tatsächlich werden sie dafür aber auch mit einem Panorama im Westpark entlohnt, das zu jeder Jahreszeit ungeahnte und wetterbedingt wechselnde Schönheiten einer innerstädtischen Natur preisgibt. Darum funktioniert das Bauwagen-Café im Winter ebenso wie im Sommer, auch wenn in der kalten Jahreszeit die Öffnungszeiten deutlich kürzer ausfallen.

Dass das Café aber auch im Sommer um 22 Uhr schließt, ist möglicherweise ein genauso guter Grund für die friedliche Nachbarschaft wie Hahns aktive Prüfungen der Lautstärke. Immer wieder läuft er selbst zu den nahegelegenen Häusern, um sicher zu stellen, dass kein Lärm, der von seinem Café ausgeht, hier stört.

Nur das Wetter kann er nicht kontrollieren, weswegen ein bereits zweimal verschobenes Sommerfest hoffentlich endlich am 21. September als früh-herbstliches Fest nachgeholt werden kann. Zuvor spielt hier bei gutem Wetter am 20. September der UK-inspirierte Singer-Songwriter Johnethen Fuchs. Er gehört zu den Künstlern, die schon öfter am Mollsee mit ihrem Programm überzeugten. Und die es dem Café nicht nachtragen, wenn ein geplantes Konzert wetterbedingt nicht stattfindet. Ausfallhonorare sind im Budget nämlich erst recht nicht drin, sagt Hahn, der neben einigen Minijobbern im Café auch sechs festangestellte Mitarbeiter beschäftigt.

Johnethen Fuchs, Donnerstag, 20. September, Gans am Wasser, Westpark, 18 bis 21 Uhr