3. Oktober 2018, 18:58 Uhr Ortskunde Bühne frei

Ein zauberhafter Theatersaal in Großhadern wird wieder bespielt. Zum Auftakt kommt Nepo Fitz

Von Oliver Hochkeppel

Wann ihn wer für welche Aufführungen gebaut hat, den wunderschönen Theatersaal neben dem Waldheim in Großhadern, kann der neue Pächter Thomas Winkler nicht sagen. "Schon mein Vorgänger wusste das nicht, und der war 18 Jahre hier", sagt er. Auch im Internet bleibt eine erste Suche erfolglos. Dabei ist es weit mehr als eines der vielen kleinen Wirtshausbrettln aus früheren Tagen: Ein großer Saal für bis zu 300 Gäste, eine ebenso stattliche Bühne mit hoher Decke, versenkbarem Schnürboden und zwei seitlichen Abgängen mit Künstlergarderoben. An der dem Biergarten abgewandten Seite gibt es eine Küche, einen weiteren kleinen Saal - und einen seit langem unbenutzten, vollgestellten eigenen Theatereingang mit Garderobenloge. Wenn die Ornamente original sind, müsste das Haus noch älter sein als vergleichbare Jugendstilbühnen wie etwa das Kleine Theater Haar.

Eigentlich ist es also ein Jammer, dass dieses Theater-Schmuckstück seit langer Zeit nur noch als Kulisse für Hochzeiten und Feierlichkeiten dient. Das dachte sich nach seiner Übernahme des Waldheims auch Thomas Winkler. Der war vorher viele Jahre lang Wirt des Lindenkellers in Freising und des Bürgerhauses Garching - und ist dementsprechend kulturaffin ist, waren beide doch besonders wichtige Veranstaltungsorte dieser Städte. Ein bisschen Kleinkunst an Tagen, die nicht mit Feiern ausgelastet sind, sollte es schon sein, dachte sich Winkler. Da traf es sich, dass der Kulturreferent von Garching Wolfgang Windisch, dessen Veranstaltungen er oft betreut hatte, im September in den Ruhestand ging. Dementsprechend Zeit, Lust und natürlich die Erfahrungen und Kontakte hatte Windisch, ein Kleinkunst-Programm für den nun "Waldbühne West" genannten Saal zusammenzustellen.

An jedem zweiten Donnerstag des Monats werden also, von sofort an und stets um 20 Uhr, Kabarettisten und Comedians den versunkenen Spielort wiederbeleben. Los geht es jetzt am 4. Oktober mit Nepo Fitz und seinem aktuellen Programm "Saumensch". Zwei Wochen später fragt der Travestiekünstler Gene Pascal "Darf's ein bisschen mehr sein?" und im November - in dem es ausnahmsweise nur eine Vorstellung gibt - spielt Franziska Wanninger ihr brandneues Programm "Furchtlos glücklich". Die beiden Letzteren waren bei der Vorstellung des Programms vor ein paar Wochen dabei - und vom Saal begeistert. "Das ist ganz was anderes als die Mehrzweckhallen, in denen ich oft auftreten muss", sagte Wanninger.

Windisch setzt zunächst vor allem auf bekannte Namen, "die mir den Saal auch füllen", wie er betont. Die exzellente gastronomische Begleitung samt großer, gemütlicher Bar schadet sicher auch nicht. Windisch wie Winkler sehen Bedarf für ihr Projekt: "In Großhadern gibt es ja kulturell so gut wie nichts." Für Kabarett etwa müssen die immerhin 50 000 Einwohner des Viertels bislang vorzugsweise nach Schwabing gondeln.

Nepo Fitz, Donnerstag, 4. Oktober, 20 Uhr, Waldbühne West, Waldheim 1