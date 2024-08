Von Christine Dössel

So betreut wie an diesem Abend war man im Erwachsenentheater schon lange nicht mehr. Der Regisseur Nicolas Stemann – anthrazitfarbener Anzug, gelbe Sneakers, Modus der Beflissenheit – begrüßt das Publikum höchstpersönlich und nimmt es erklärend an die Hand für eine „Reise“ 2500 Jahre zurück in die „Orestie“, verbunden mit der Frage: „Wie schaffen wir es, dass wir Menschen uns nicht andauernd umbringen?“