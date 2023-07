Von Tobias Kniebe

Von Anfang an ist ein tiefes Zittern zu spüren in diesem Film. Ein Rumoren im Untergrund, ein Grollen und Beben, auch wenn an der Oberfläche alles noch friedlich ist, mit höflichen Menschen an beschaulich-akademischen Orten. Es ist das Grollen und Beben des Universums selbst, die Gewalt kosmischer Explosion, heller als tausend Sonnen, die unvorstellbare Sogkraft implodierender Sterne. Wenn man solche Gewalten imaginieren kann - muss man nicht permanent davon erschüttert sein?