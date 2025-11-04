Keine 20 Sekunden dauert die Sequenz, in der Taylor Swift als Shakespeares Ophelia verkleidet aus einem Gemälde steigt. Mit langem weißem Kleid, offenen Haaren, roten Blüten im Hintergrund. Der kurze Schnipsel aus dem Musikvideo zum Song „The Fate of Ophelia“ reicht trotzdem dafür aus, dass im Landesmuseum Wiesbaden seit Wochen Ausnahmezustand herrscht. Dass sich vor dem Eingang Schlangen bilden, dass Swifties schon an der Kasse fragen, wo es denn zu Ophelia gehe, dass sie Freundschaftsarmbänder an die Absperrung hängen. Etwa tausend Fans seien allein am vergangenen Samstag gekommen, sagt Andreas Henning, der Museumsdirektor, am Telefon.