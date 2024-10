Interview von Johanna Adorján

Die Schweizer Schauspielerin Annina Machaz gehört zum festen Ensemble der Regisseurin und Choreografin Florentina Holzinger. In deren jüngstem Stück, der Opern-Performance „Sancta“, ist Machaz unter anderem als Jesus zu sehen. Bei einer Aufführung an der Staatsoper Stuttgart wurde mehreren Zuschauern schlecht, drei mussten notärztlich behandelt werden. Seither berichtet die Boulevardpresse genüsslich über diese Inszenierung, in der, wie immer bei Holzinger, alle auf der Bühne nackt sind. Vor allem Machaz geriet dabei ins Visier der Bild-Zeitung. Wir haben sie telefonisch in Dakar erreicht, wo sie sich gerade im Rahmen eines Kulturaustauschs aufhält.