Opern-Neubau in Hamburg:Nur Schokoladenseiten

Opern-Neubau in Hamburg

Von Alexander Menden

„Ein Kraftwerk der Gefühle“ sei nunmehr in Planung, sagt der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda. Ein „Glücksfall für die Stadt und den Steuerzahler“ sei das, versichert der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher. Beide sprechen von einem Großprojekt, das am Freitagnachmittag – mit Verzögerung – verkündet wird: Die Freie und Hansestadt bekommt ein neues Opernhaus in der Hafencity. Und die Kosten wird weitgehend die Schweizer Stiftung des aus Hamburg stammenden Logistik-Unternehmers Klaus-Michael Kühne tragen.