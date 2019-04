28. April 2019, 18:56 Uhr Opern-Collage Weibliche Bedrohung

Fünf Eurydikes gegen einen Orpheus in der Reaktorhalle

Von Klaus Kalchschmid

Viele Opern über Orpheus und Eurydike verschweigen Letztere im Titel, so Monteverdis "L'Orfeo", Rossis "Orfeo" oder Telemanns "Orpheus", und meist steht der thrakische Sänger im Mittelpunkt. Aber lässt sich dem weiblichen Part einfach so mehr Raum geben in einer musikalisch-szenischen Collage über die Stile und Jahrhunderte hinweg? Beim "Musiktheater im Reaktor" der Musikhochschule bevölkern gleich fünf Eurydikes ein Hotelzimmer: Magdalena Vollath, Solomía Antonyak, Ilme Stahnke, Julia Johanna Duscher und Alisa Milosevic. Ihnen steht ein Orpheus (in der Premiere: Patrik Reiter) gegenüber, der zunehmend die geballte Weiblichkeit als Bedrohung ansieht.

Regisseurin Waltraud Lehner und Julia Maschke (Dramaturgie) orientieren sich mit Jan Müller-Wieland (musikalische Leitung) zwar an den Handlungskonstanten wie "Glückliches Paar, Magie des Gesangs, Tod durch Schlangenbiss, Gang in die Unterwelt, Der verbotene Blick zurück und Zweiter Tod Eurydikes". Aber schon mit Offenbachs "Orpheus in der Unterwelt" gibt es den satirischen Blick: Der Mann delektiert sich selbstverliebt an seiner Musik, assistiert an der Flöte von der feinen Sopranistin Solomía Antonyak, die auch Klavier spielen kann. Die Gattin benutzt alle verfügbaren Kissen, um nichts hören zu müssen.

Das Publikum freilich spitzt die Ohren bei dem Potpourri, das sich vom Prolog aus Monteverdis "L'Orfeo" bis zum Schlussduett aus seiner "Poppea" spannt. Es macht bei Mozart (Bildnis-Arie), Schubert, Schumann und Mendelssohn Halt, zitiert aus Glucks "Orfeo ed Euridice" und lässt immer wieder Laute (Cornelia Demmer), zwei Pianos (Andreas Ruppert und Henri Bonamy, wunderbarer Solist im "Andante con moto" aus Beethovens 4. Klavierkonzert) sowie Schlagzeug (Leon Lorenz und Philipp Gattringer) glänzen hinter transparenten Zimmerwänden. Die vier Männer interpolieren in Hotelpagen-Uniformen mehr oder minder qualitätsvoll zeitgenössische Uraufführungen in diese "Stückentwicklung". Als "Orpheus & Eurydike"-Projekt freilich bleibt dies alles diffus und enthält wenig Musik aus entsprechenden Opern. Dabei versprach das raffiniert gebaute Hotelzimmer mit Caravaggios "Lautenspieler" als durchsichtiger Foto-Tapete (Bühne: Ulrich Frommhold) Tiefe und subtilen Horror.

Orpheus und Eurydike, Reaktorhalle, Luisenstr. 37, weitere Vorstellungen am 30. April., 2. und 4. Mai