"Operation Fortune" im Kino:Keine Angst vor Bräunungscreme

Zwischen Hugh Grant (rechts) und Josh Harnett bahnt sich was an - da stört auch die Frau in der Mitte (Aubrey Plaza) nicht mehr.

Von Anke Sterneborg

Die Welt ist bedroht, durch - ja, wodurch eigentlich? Mit großem Aufwand wurde ein mysteriöses Etwas in einem Koffer aus einem ukrainischen Labor gestohlen, nun soll es auf dem Markt der Weltbedrohungen vertickt werden, aber von wem und an wen? Für die Idee eines ebenso undefinierten wie begehrten Objekts, das eine Filmstory ins Rollen bringt, wurde der Nonsensbegriff "McGuffin" geprägt. In "Operation Fortune" zeigt der Regisseur und Co-Autor Guy Ritchie mal wieder einen McGuffin in Reinstform.

Es reicht zu wissen, dass der entwendete Koffer beim MI6, dem britischen Secret Service, die höchste Alarmstufe auslöst. Und dass die kriegsgeplagten Ukrainer nichts für den Diebstahl können. Ursprünglich waren die Schurken als "ukrainian baddies" benannt, dann brach Putin seinen Krieg vom Zaun, der fertige Film wurde verschoben und ging aus "Gründen der Sensibilität" zurück in den Schneideraum. Jetzt haben die Dunkelmänner andere Identitäten.

Aber wie auch immer, nur ein Mann scheint geeignet zu sein, den ominösen Koffer wiederzubeschaffen: Auftritt Orson Fortune. Eine neue Figur für Action-Arbeitstier Jason Statham, die offenbar eine Filmreihe begründen soll - "was für ein sexy Name", wird er einmal begrüßt. Er ist kein Staatsdiener mehr wie James Bond, sondern Freelancer mit eigenem Spezialisten-Team, das platziert ihn sehr nah an der Formel für "Mission: Impossible".

Als Privatunternehmer leistet sich Orson Fortune allerdings Allüren. Nur mit wirklich sehr teuren Weinen kann er in den Kampf gelockt werden, und wegen psychischer Probleme muss er in einem geräumigen Privatjet reisen. Statham verleiht diesem Mann seine übliche Mischung aus lakonisch genervtem Einzeiler-Humor und drahtiger Effizienz, zeigt aber auch Qualitäten als Manipulator: So erpresst er den Hollywood-Star Danny Francesco (Josh Hartnett) mit dem Druckmittel eines privaten Fehltritts, kurzfristig in seine Dienste zu treten.

Hugh Grant ist Hoflieferant für Diktatoren, Autokraten und Oligarchen

Francesco hat nämlich einen Riesenfan, an den sonst nur sehr schwer heranzukommen ist - den Milliardär Greg Simmons. Der ist Hoflieferant für Diktatoren, Autokraten und Oligarchen, der erfolgreichste Waffenhändler der Welt. Hugh Grant, der nach "Codename U.N.C.L.E" und "The Gentlemen" schon zum dritten Mal im Team Ritchie dabei ist, spielt ihn ohne Angst vor Bräunungscreme, mit einer sehenswerten Mischung aus jungenhaftiger Begeisterungsfähigkeit und Verbrecher-Chuzpe. Wen er nicht weiß, wo der Koffer ist - wer dann?

Die List gelingt, bald tummeln sich Orson, Danny und ihre Mitstreiterin Sarah (Aubrey Plaza) im Umfeld des Waffenschiebers auf Superyachten und in türkischen Villen. Hier wird klar, dass Guy Ritchies Produktionen längst so eine Art Familienfest sind. Wer einmal eingeladen wurde, darf gern auch noch mal kommen, wie der Rapper Bugzy Malone, der nach "The Gentlemen" zum zweiten Mal auf der Gästeliste steht, oder Josh Hartnett, der auch schon im "Cash Truck" dabei war, die Co-Autoren Ivan Atkinson und Marn Davies, der Kameramann Alan Stuart ...

In diesem Spiel zwischen Sein und Schein stellt sich bald die Frage, ob Waffenhändler (und überhaupt Geschäftsleute) nicht eigentlich vor allem Schauspieler sind und was Schauspieler von ihnen lernen können. Die Macho-Bromance zwischen dem schurkischen Milliardär und dem Actiondarsteller, die nicht einmal der Kampf um dieselbe Frau auseinanderbringen kann, und ein simpler McGuffin schon gleich gar nicht - sie ist das Highlight dieses vergnüglichen, nicht sonderlich substanziellen Films.

Operation Fortune - Ruse de guerre, USA 2023. Regie: Guy Ritchie. Buch: Ivan Atkinson, Marn Davies, Guy Ritchie. Kamera: Alan Stewart. Verleih: Leonine, 114 Minuten. Kinostart: 5. Januar 2023.