24. August 2018, 18:57 Uhr Oper Treue und Triebe

Die Kammeroper München spielt Mozarts "Così fan tutte"

Von Ekaterina Kel

Brave Mädchen genieren sich gern. Dieser Überzeugung waren nicht nur Mozart und da Ponte, die mit den Schwestern Fiordiligi und Dorabella zwei von Gewissensbissen und moralischen Prinzipien geplagte Figuren in ihrer Oper "Così fan tutte" zeichneten. Auch Beka Savić, die die süffisante Opera buffa für die Kammeroper München im Hubertussaal des Nymphenburger Schlosses inszenierte, arbeitet das Brave der Mädchen ordentlich heraus, und lässt bei der Premiere am Donnerstag die anderen Figuren in diabolischer Köstlichkeit darauf herumreiten.

Viele Dinge ziemen sich nicht für die beiden in bonbonfarbenen Tüll gehüllten Schwestern, schon gar nicht das Flirten mit fremden Männern, wenn sie anderen versprochen sind. Aber sie zweifeln natürlich trotzdem: Will ich den einen oder will ich den anderen? Und weil es nicht so einfach ist, kämpfen auf der Bühne die kultivierten Tugenden, die Moral, die Treue gegen die verdrängten Triebe und Gelüste. Dieser Kampf wird auch auf den Gesichtern der Schwestern ausgetragen. Er spielt sich zwischen ihren Augenbrauen ab, genau dort, wo sie sich sehnsüchtig zusammenziehen. Kathrin Zukowski hat als Fiordiligi die gesamte Bandbreite der Liebeszweifel in ihrer Mimik versammelt und das Zögern perfektioniert. Im Übrigen genauso, wie ihre Koloraturen, die sie treffsicher platziert. Auch die kapriziösen Höhen der Sopranpartie meistert sie.

Die mutigere der beiden Schwestern, Dorabella weiß die Lösung: "Ein wenig Unterhaltung zur Besänftigung der Triebe macht uns nicht untreu!" Natalya Boeva verleiht ihr mit keckem Lächeln und mit einem wirklich ausdrucksstarken, geschmeidigen und sehr wandelbaren Mezzo eine besondere Note. Frederik Tucker erscheint als verlotterter und zynischer Don Alfonso und Theodora Raftis lässt mit großem schauspielerischem Talent eine Despina auf der Bühne entstehen, die sich als Clown-Dame mit einer Mischung aus Klamauk und Erotik in jedes Herz einschleicht.

Großes Lob verdient die Regisseurin Savić für ihre behutsame und intelligente Personenführung. Sie baut einen großen Bogen um die zuweilen verwirrende Verwechslungsgeschichte und weiß auch ästhetisch mit ihrem Team die auseinandertreibenden Kräfte der Oper zu bündeln. Zudem leitet Nabil Shehata sein Kammerensemble mit sicherer Hand durch die beflügelnde Komposition. Ein wahrlich gelungener Abend.