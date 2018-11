22. November 2018, 18:49 Uhr Oper Sturm im Inneren

Für Amélie Niermeyers Neuinszenierung von Verdis "Otello" an der Bayerischen Staatsoper hat Christian Schmidt das Bühnenbild geschaffen

Von Egbert Tholl

Christian Schmidt kommt in die Rheingold-Bar im Nationaltheater und streicht erst einmal mit der Hand über die Holzvertäfelung. Der Mann mag Material, und dieses hier interessiert ihn. Oft schon hat er Material zusammengebaut zu tollen Welten, Räumen, in denen sich schon sehr viele Sängerinnen und Sänger wohl fühlten, von denen sie sich anregen, inspirieren ließen. Schmidt ist Bühnenbildner. Kostüme entwirft er manchmal auch. Dafür wurde er mehrfach in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Opernwelt zum Bühnen- respektive Kostümbildner des Jahres gekürt. Er arbeitete bei den Salzburger Festspielen, in Wien, Hamburg, Zürich, Berlin, Stuttgart, an vielen großen Häusern, viel mit Christof Loy und immer wieder mit Claus Guth zusammen. Eine Zeit lang konnte man sich eine Guth-Inszenierung gar nicht ohne ein Schmidt-Bühnenbild vorstellen. Inzwischen versuchen sie es immer mehr mit anderen Partnern, wollen ihr Spektrum erweitern. So sagt dies Schmidt. Und baute für die Regisseurin Amélie Niermeyer das Bühnenbild für deren Inszenierung von Verdis "Otello", die am Freitag, 23. November, Premiere an der Bayerischen Staatsoper hat - mit Jonas Kaufman (Otello), Anja Harteros (Desdemona), Gerald Finley (Jago) und Kirill Petrenko am Pult. Am 2. Dezember (19 Uhr) ist die Aufführung im Livestream zu sehen.

Gerade haben einige Großkünstler Bühnenbilder für Opernaufführungen in Bayern entworfen. Auf Künstlersein angesprochen, lacht Schmidt und meint, außerhalb einer Bühne mache er absolut keine Kunst. Überhaupt sei er eher ein verkappter Architekt. Ursprünglich wollte er das auch mal studieren. "Gott sei Dank habe ich mich aber dem Theater zugewandt." Und studierte Bühnen- und Kostümbild an der Akademie der Bildenden Künste in Wien.

Die Anfrage kam von Niermeyer selbst. Ob er Interesse hätte. Er fragte zurück, was sie denn an dieser Oper interessiere. Und gleich bei ihrer ersten Antwort wusste er, ja, das macht er. Weil Niermeyer sich vor allem für Desdemona interessierte. Schmidt erzählt von dem Treffen, als hätte es gestern stattgefunden. Oder noch anders: Als denke er selbst wie ein Regisseur.

Innenraum einer Beziehung, die wie in einem Zeitraffer ins Verderben rast: Jonas Kaufmann als Otello und Anja Harteros als Desdemona. (Foto: Wilfried Hösl)

Zu Beginn von Verdis Oper tost ein Sturm. Otello kehrt mit dem Schiff zurück. Aber ist das die ganze Wahrheit? Tost der Sturm nicht in Desdemona, in ihrem Inneren? Wie geht es der Frau in diesem Sturm, der als Klang so sehr präsent ist? Der Sturm ist auch die größte Unruhe einer Frau, die auf die Rückkehr des Mannes wartet, der verändert heimkehrt, aus dem Krieg. Das "Esultate", scheinbare Freude über den Sieg, erklingt zu Hause. "Und dann verlieren wir nie mehr die Lupe auf diese Beziehungsgeschichte. Das Tolle an ,Otello' ist ja: Du hast drei Figuren - Otello, Desdemona, Jago - und mit ihnen das ganze Drama. Das Opernhafte ist nicht handlungsbildend."

Schmidt hat mehr an Ibsen oder Filme von Ingmar Bergman gedacht als an Zypern oder Venedig, an "das Räderwerk einer ins Verderben laufenden Beziehung". Und dann einen Raum entworfen, der der perfekte Rahmen für eine Beziehung ist, ein Zimmer, das man in sich spiegeln, erweitern kann. Das Zimmer ist der Anfang und das Ende, in ihm sind die Liebe und der Mord. Das Zimmer bleibe immer erkennbar, sagt Schmidt, aber von Akt zu Akt verändere sich die Perspektive, die der Zuschauer hat. "Die Massenszenen sind nicht das Thema." Ein Paar rast im Zeitraffer ins Verderben. Das ist das Thema.

Christian Schmidt erfand Bühnenwelten an fast allen wichtigen Opernhäusern Europas und arbeitete dabei oft mit den Regisseuren Christof Loy und Claus Guth zusammen. (Foto: Monika Ritte)

Bei Shakespeare ist Othello der "Mohr von Venedig". Bei Verdi auch. "Heute ist es absolut undenkbar, die Figur mit einem ethischen Hintergrund zu verbinden." Aber: Es geht ja nicht um die Hautfarbe, es geht ums Milieu. Dazu Schmidt: "Beide haben ihre Prägung, beide müssen diese Belastung aushalten." Und: "Überall bringen sich Menschen in Beziehungen um." Keine Frage der Hautfarbe, oft eine der Umstände. Verdi vertont ja dunkle Worte dieser Liebe. "Schon das erste Duett ist nicht sehr happy." Otello: "Im Entzücken dieser Umarmung finde mich die Todesstunde!"

Schmidt, der hin und wieder und vielleicht in Zukunft mehr Schauspielproduktionen ausstattet, findet es eine großartige Idee des Opernintendanten Bachler, gerade eine schauspielerfahrene Regisseurin wie Niermeyer mit diesem Beziehungsdrama zu betrauen. Da trifft das sehr konkrete Spiel - für Schmidt ist die Besetzung ein "Dreamteam" - auf das, was Schmidt an der Oper liebt: Das Räume zu einem Zwischenreich werden können, an etwas Konkretes andocken, dies aber selbst nicht sind. Er baut, er will nicht Regieideen bebildern. Schmidt gibt nicht einfach ein Modell ab und das war's. Am liebsten ist er immer dabei bei den Proben, will deshalb auch in Zukunft weniger machen, will sich Zeit nehmen für jede Produktion. Da war "Otello" günstig - er lebt in München.