"Wir reiten nicht in den Sonnenuntergang": Der Filmemacher Andreas Dresen inszeniert an der Bayerischen Staatsoper Puccinis Wildwest-Story "La fanciulla del West"

Von Egbert Tholl

Man könnte diesen Artikel damit beginnen, dass Andreas Dresen einige der schönsten deutschen Filme gedreht hat, sensible Annäherungen an Menschen, an Figuren, die brüchig und fragil sind. Zuletzt brachte Dresen "Gundermann" ins Kino, einen Film über einen Liedermacher in der DDR und dessen Stasi-Verstrickungen. Dresen drehte "Halt auf freier Strecke", die Geschichte einer Hirntumor-Erkrankung, "Halbe Treppe" über Lieben in Frankfurt an der Oder mit der Musik der 17 Hippies oder "Sommer vorm Balkon" über Liebe in Berlin. Jeder einzelne dieser und Dresens anderer Filme hätte allein schon den ganzen hier zur Verfügung stehenden Platz verdient, deshalb brechen wir hier ab, weil es ohnehin um etwas anderes geht: Dresen inszeniert an der Bayerischen Staatsoper Puccinis Wildwestoper "La fanciulla del West", Premiere ist diesen Samstag.

Die Oper spielt in einem Goldgräberlager in Kalifornien Mitte des 19. Jahrhunderts, in einem rechtsfreien Raum. Dresen kennt sich aus mit Recht, seit mehr als sechs Jahren ist er Laienrichter am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. Und er kennt sich aus mit der Absenz von Recht, er wuchs in der DDR auf. Dort gab es eine Verfassung, aber kein Gericht dazu. Er hat Filme über das Leben in der DDR gedreht, er möchte die Erfahrung des eigenen Lebens dort auch gar nicht loswerden. Erkenntnis: "Gesellschaft wird von Menschen gestaltet; wir können sie verändern, wenn sie uns nicht passt." Eine Verfassungsbeschwerde kostet nichts.

Allein unter Männern: Anja Kampe als Bardame Minnie in Giacomo Puccinis Oper "La fanciulla del West". (Foto: Wilfried Hoesl)

Als Dresen an der Babelsberger Filmhochschule, der einzigen in der DDR, studierte, war dort Lothar Bisky der Rektor und verfolgte bereits eine Politik von Glasnost und Perestroika. Als Dresen sein Studium abschloss, gab es die DDR nicht mehr. Was aber nicht heißt, dass man sie so schnell loswerden konnte.

Ungefähr drei Tage im Monat widmet sich Andreas Dresen seinem Richteramt. Wegen der Probenarbeit in München hat er eine Sitzung verpasst, aber da es neun Verfassungsrichter in Brandenburg gibt und das Gericht mit sechs beschlussfähig ist, war das nicht so schlimm. Aber irgendwie hat man den Eindruck, dass es ihn wurmt, gefehlt zu haben. Er nimmt diese Tätigkeit sehr ernst.

Er sei nicht berufen, politisch zu urteilen, sondern Recht zu sprechen. Deshalb müssten auch Klagen von AfD-Abgeordneten objektiv behandelt werden. Seine Aufgabe ist es, als Laie die Sicht des Bürgers einzubringen. Den gesunden Menschenverstand, könnte man sagen, sagt Andreas Dresen aber nicht. Die Richter werden vom Landtag gewählt, für jeweils zehn Jahre, also weit über Legislaturperioden hinweg, was die Unabhängigkeit sichern soll. Seit sechs Jahren findet Dresen den Einblick, wie Demokratie funktioniert, sehr spannend. Inzwischen habe er auch eine Routine im Lesen von Akten. Das plebiszitäre Moment an den Gerichten entstand in der Wendezeit, geblieben ist derzeit Dresen als einziger Laie.

Im Gegensatz zu dieser Tätigkeit gibt es in Puccinis "La fanciulla del West" keinerlei juristische Struktur. Die Oper beschreibt eine Männergesellschaft, "die Ärmsten der Armen" versammeln sich in Kalifornien, um eine bisschen Reichtum zu ergattern. Da dies aber kein Dresen-Film, sondern eine Oper ist, gibt es hier auch eine sensationell unrealistische Figur, Minnie. Minnie - in München verkörpert von Anja Kampe - betreibt eine Bar, gibt Bibelstunden, sagt von sich selbst, noch nie von einem Mann geküsst worden zu sein, wird vom Sheriff mit amourösen Gelüsten verfolgt, verliebt sich in den Verbrecher Johnson, rettet ihn vor dem Galgen und bricht mit ihm zusammen auf in eine unbestimmte Zukunft.

Als Drehbuch für einen Film fände das Dresen schon "ganz schön zugespitzt. Ich würde den Ball flacher halten." Also viel weniger Pathos. Und: "Ich kann das Happy End nicht wirklich glauben." Johnson belügt Minnie die halbe Oper lang, sie rettet ihn zwischendurch, indem sie den Sheriff beim Kartenspiel über den Tisch zieht. Nicht unbedingt sonderlich ehrenwerte Verhaltensweisen, die auf ein starkes Fundament gemeinsamen Glücks positive Rückschlüsse zuließen. Und überhaupt: Wo sollen die denn hin? Kann man vor der Welt wegrennen? Das führt bei Andreas Dresen zu Folgendem: "Wir reiten nicht in den Sonnenuntergang." Allerdings gibt er zu, dass dies in der Oper schwer zu machen sei. Er habe versucht, die dunkle Seite der Geschichte zu betrachten.

Und tatsächlich ist die Musik allein schon ein herrliches, dunkles Gebräu, echte Arien gibt es eine, dafür allerdings Szenen fast sprechtheatraler Präzision. Und: Tolle, kompositorisch ausformulierte Alltagsmomente. Die findet Dresen interessant. Der ganze Anfang ist eine ausgedehnte Genreszene, Minnie tritt nach 15 Minuten auf, Johnson nach 35. Davor zerrt jeder an einem kleinen Fetzen von Glück, Solidarität gibt es nicht. Das sind dann durchaus Aspekte, die in die Gegenwart verweisen könnten. Dresen glaubt nicht daran, dass arme Menschen bessere Menschen seien. "Ich bin kein Sozialromantiker." Und auch ein Westernromantiker. In seiner Inszenierung wird es keine Pferde und keinen Saloon geben, einen Hut, Whiskey und Kartenspiel aber schon. "Wichtig ist: Die Figuren befinden sich ganz unten, leisten schwere Arbeit. Man kann an Bergarbeiter denken oder ähnliche Milieus." Allerdings mit bibelfester Bardame eben. So ist das in der Oper.