Zum Hauptinhalt springen

Opernpremiere von „Rigoletto“Bis in die höchsten Höhen

Lesezeit: 3 Min.

Die Sopranistin Serena Sáenz als Gilda (re.), in eine Decke gehüllt von Ariunbaatar Ganbaatar als Rigoletto.
Die Sopranistin Serena Sáenz als Gilda (re.), in eine Decke gehüllt von Ariunbaatar Ganbaatar als Rigoletto. Geoffroy Schied

Die Neuproduktion von Giuseppe Verdis „Rigoletto“ an der Bayerischen Staatsoper ist ein Festival des Belcanto.

Von Helmut Mauró

Eigentlich müsste sie Gilda heißen, diese Oper um eine Heldin, eine Heilige, die umgeben ist von Kleingeistern, Egoisten, Intriganten, Verbrechern. Auch Gildas Vater Rigoletto, der kleinwüchsige Narr am Hof von Mantua, gehört zu dieser Choruslinie von Männertypen, die sich allesamt durch Gewalt definieren. Bei Rigoletto ist es der Rachewahn, den Gilda durchbrechen will, beim Herzog von Mantua die sexuelle Gier, verbunden mit Größenwahn. Dazu gesellen sich Heerscharen von unwichtigen bösartigen Menschen, Höflinge, Intriganten, Grafen, Barone – und der Berufskiller Sparafucile. Er wird am Ende sein Werk verrichten, aber nicht so, wie sein Auftraggeber Rigoletto sich das vorgestellt hat.

Zur SZ-Startseite

Berühmte Arie
:Buuuuuuuuuh!

Im Londoner Opera House quittieren die Zuschauer eine „Turandot“-Aufführung ohne „Nessun dorma“ mit Buh-Rufen – und bekommen Geld zurück. Richtig so.

Von Martin Zips

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite