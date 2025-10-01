Zum Hauptinhalt springen

KölnDie Oper kütt!

Lesezeit: 2 Min.

Umrisse lassen sich schon erkennen: der Zuschauerraum der Kölner Oper am 1. Oktober 2025.
Umrisse lassen sich schon erkennen: der Zuschauerraum der Kölner Oper am 1. Oktober 2025. (Foto: Henning Kaiser/Henning Kaiser/dpa)

Als annähernd letzte Amtshandlung kündigt die scheidende Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker für kommenden September die Wiedereröffnung der sanierten Kölner Bühnen an – nach bisher 13 Jahren Bauzeit und einer beispiellosen Kostenexplosion.

Von Alexander Menden

Viele Kölner hatten die Hoffnung wohl schon fast aufgegeben, diesen Tag wirklich zu erleben. Doch nun müssen sie nur noch ein Jahr durchhalten, bis der Betrieb der städtischen Bühnen wieder an ihren regulären Spielstätten aufgenommen wird. Das verkündete die scheidende Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker an diesem Mittwoch auf der Bühne des Schauspielhauses am Offenbachplatz.

Zur SZ-Startseite

Börsenverein
:Der Spitzenvertreter der Buchbranche

Wer ist Sebastian Guggolz, der neu gewählte Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels? Als Gründer eines Berliner Kleinverlags ist ihm schon Unwahrscheinliches gelungen.

SZ PlusVon Marie Schmidt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite