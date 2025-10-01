Als annähernd letzte Amtshandlung kündigt die scheidende Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker für kommenden September die Wiedereröffnung der sanierten Kölner Bühnen an – nach bisher 13 Jahren Bauzeit und einer beispiellosen Kostenexplosion.

Viele Kölner hatten die Hoffnung wohl schon fast aufgegeben, diesen Tag wirklich zu erleben. Doch nun müssen sie nur noch ein Jahr durchhalten, bis der Betrieb der städtischen Bühnen wieder an ihren regulären Spielstätten aufgenommen wird. Das verkündete die scheidende Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker an diesem Mittwoch auf der Bühne des Schauspielhauses am Offenbachplatz.