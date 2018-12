21. Dezember 2018, 18:57 Uhr Oper Ehe, wem Ehe gebührt

Tomáš Hanus dirigiert, David Bösch inszeniert: "Die verkaufte Braut" im Nationaltheater

Von Egbert Tholl

Auf dem Dorf, es ist Kirchweih: Ein imposantes Bühnenbild hat Patrick Bannwart ins Nationaltheater gebaut. (Foto: Wilfried Hösl)

Wenn Tomáš Hanus vielleicht doch noch umziehen sollte - er lebt nach wie vor in seiner Geburtsstadt Brünn, ist aber der musikalische Leiter der Welsh National Opera in Cardiff und arbeitet wie jeder erfolgreiche Dirigent bei vielen Orchestern überall auf der Welt -, dann könnte er bald ein eigenes Flugzeug chartern. Beim letzten Treffen vor vier Jahren hatte er sechs Kinder. Jetzt sind es acht. Das erzählt er mit einem fast schüchternen, entschuldigenden Lächeln. Und zeigt einem dann ein Foto vom Jüngsten. Noch sehr klein.

Hanus hat an der Bayerischen Staatsoper "Rusalka", "Hänsel und Gretel" und "Die Sache Makropoulos" dirigiert. Nun kommt Smetanas "Verkaufte Braut" hinzu. Wieder ein tschechisches Stück. Ist er da in einer Schublade gelandet, tschechischer Dirigent, tschechisches Repertoire? "An der Welsh National Opera spezialisiere ich mich nicht darauf, es ist Teil meines Dirigierens, aber ich mache auch ,Carmen', ,Cenerentola' oder Prokofjews ,Krieg und Frieden'. Das Naheliegende ist nicht das Limit. Und ich kann Ihnen sagen: Manches bei Janacek zum Beispiel ist so schwer, da spielt das Tschechische überhaupt keine Rolle mehr."

Diesmal hat er keine eigens von ihm überarbeitete Partitur erstellt. Bei seinen vorangegangenen Arbeiten an der Staatsoper hatte er stets reichlich Quellenforschung betrieben und daraus das für ihn sinnstiftende Material zusammengestellt. Aber von der "Verkauften Braut" gibt es keine kritische Edition, "wir sind auf traditionelle Fassungen angewiesen". Natürlich hat er da gleich wieder etwas entdeckt. In der Partitur wirkten Dynamik und Phrasierung so, als wäre es für ein kleines Orchester geschrieben. Lag vermutlich an den Bedingungen der Uraufführung im Jahr 1866, bei der übrigens Dvořák Bratsche spielte. Als dann die Oper ihren Erfolgskurs auch gerade durch deutsche Opernhäuser einschlug, überarbeiteten die dann ohnehin die Noten nach ihrem Gusto. Dass sich das Material in Tschechien von dem in Deutschland unterscheide, nun dahinter sieht er keinen tieferen (ideologischen) Gedanken. Das ist eher die musikalische Praxis.

Es gab, auch hier in München, immer wieder Aufführungen der "Verkauften Braut", die wirkten wie ein tönendes Folklore-Museum. Und ja, die Oper spielt auf dem Dorf, es ist Kirchweih, es gibt darin einen Chor, der dem Bier huldigt, es gibt Tänze und es geht lustig zu. Aber: Als Bedřich Smetana seine Oper komponierte, war das tschechische (böhmische) Nationalbewusstsein gerade erst erwacht. Das Nationaltheater wurde in Prag erbaut, es brannte ab, sie bauten es noch mal. Und Volksmusik gab es natürlich, aber sie war noch kaum erforscht. Hanus erzählt, dass Smetana sehr an Volksmusik interessiert war, aber er komponierte etwa die Tänze selbst. Diese symphonischen Tänze gingen dann ins Volk über, wurden Volksmusik. In München inszeniert nun David Bösch, der vermutlich nicht viel Tünche braucht, um die Geschichte zu erzählen.

Bevor die Böhmen im Habsburger Reich ihre kulturelle Identität entdeckten, gab es natürlich auch tschechische Komponisten. Aber die komponierten im Stil ihrer Zeit. Ursprünglich strebte Smetana ein kleines Singspiel mit gesprochenen Dialogen an. Es folgte Fassung auf Fassung, erst die für die Aufführung 1871 in St. Petersburg war voll auskomponiert. "Die großen Arien von Marie und Hans haben mit Folklore überhaupt nichts zu tun. Das ist großartige, spätromantische Musik." Im tschechischen Original tragen Hans und Marie übrigens die gleichen Namen wie Hänsel und Gretel auf Tschechisch. "Das sind Prototypen, typische Namen für positive Helden. Man weiß von Anfang an, denen kann man die Daumen halten."

Hans und Marie lieben sich, aber da sind noch Micha und Agnes, die Eltern von Wenzel. Wenzel ist nicht die hellste Kerze am Baum, deshalb versucht ihn die Mutter Agnes mit Hilfe des Heiratsvermittlers Kezal - eine Figur, die stark an den Osmin aus Mozarts "Entführung" erinnern kann - mit Marie zu verheiraten. Doch Hans ist schlau, und außerdem Michas verschollen geglaubter Sohn aus erster Ehe. So geht natürlich alles gut aus.

An der Staatsoper wird in dieser Produktion deutsch gesungen. "Das tschechische Libretto ist nicht so wahnsinnig wichtig und keine großartige Sache." Tatsächlich wackle dabei die Verbindung zwischen Wort und Musik. Tomáš Hanus erklärt, dass Smetana selbst sich im Deutschen wohler fühlte als im Tschechischen; das belegten heute noch Briefe. Kulturell habe er sich als Tscheche gefühlt, aber das sei gar nicht so viel gesprochen worden. "Smetana hat sich heldenhafte Mühe gegeben, das tschechische Libretto zum Klingen zu bringen. Es hört sich schön an, ist aber nicht richtig."

Ein tschechischer Komponist schreibt also in einer Zeit, in der das Bewusstsein für die eigene Kultur sich unter der auch sprachlichen Dominanz einer fremden Herrschaft erst zu entwickeln beginnt, eine Oper, die in seiner eigenen Sprache nicht so gut funktioniert wie in der oktroyierten. Und dann durfte er sich von Manchen auch noch den Vorwurf anhören, ein Wagnerianer zu sein. Was Quatsch ist. Er nahm einfach nur bestimmte Anregungen an, um daraus dann seine ganz eigene Tonsprache zu erfinden. Im Sozialismus, erklärt Hanus weiter, wurde dann versucht, Smetana zum offiziellen tschechischen Komponisten zu erklären. Janacek war wohl zu kompliziert, Dvořák suspekt, denn der war ja in Amerika gewesen und hatte "aus der neuen Welt" Musik mit gebracht. Smetana hatte "Mein Vaterland" komponiert. "Zu Hause leidet Smetana bis heute darunter, dass er für viele eine Statue im Museum ist und nicht einer, der wunderbare Musik geschrieben hat. Er ist der am meisten ausgenutzte tschechische Komponist." Der in Armut starb, lange krank war, taub. "Aber das Begräbnis war dann schön und reich."

Die verkaufte Braut, Premiere am Samstag, 22. Dezember, 18 Uhr, Nationaltheater