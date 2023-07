Jedes Jahr den "Jedermann"? Klar, das ist Tradition in Salzburg, in diesem Jahr mit Michael Martens und Valerie Pachner. Doch ansonsten könnten die Festival-Programme kreativer sein.

Von Reinhard J. Brembeck

Als die Opernfestspiele in Bayreuth 1876, in Salzburg 1920 und in Aix-en-Provence 1948 erstmals über die Bühne gingen, da waren solche Veranstaltungen Versprechungen auf eine andere, nicht alltägliche Kunstwelt. Diese Festspiele meinten den Ausbruch aus dem Wirtschafts- und Kunstalltag. Nicht zuletzt, weil sie abseits der Metropolen und ihrer großen Bühnen in geschichtsträchtigen, aber noch heute verschlafenen Kleinstädten veranstaltet wurden.