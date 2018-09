20. September 2018, 18:58 Uhr Oper Arien für den König, Hymnen für die Revolution

Vor 200 Jahren wurde das Königlich Bayerische Hof- und Nationaltheater eröffnet, vor 100 Jahren wurde es zur Bayerischen Staatsoper. Mit einer Festwoche werden die Jubiläen gefeiert

Von Andreas Eberhard

Die Geburtsstunde der Republik war auch die Geburtsstunde der Bayerischen Staatsoper: Vor 100 Jahren, in der Novemberrevolution, ging das Nationaltheater aus dem Besitz den Königs in den des neuen Freistaats über - und wurde zur Staatsoper. Hier vollzog sich am 17. November 1918 eine große "Revolutionsfeier". Ministerpräsident Kurt Eisner, musikalisch eingerahmt von Händels Messias und Beethovens Egmont-Ouvertüre, drückte in einer Rede seine Hoffnungen in die junge Republik aus. Am Ende der Feier soll der ganze Saal Eisners "Revolutionshymne" gesungen haben.

Die Geburt aus der Novemberrevolution 1918 ist nur eine der Traditionslinien, die die Staatsoper dieser Tage feiert. Die andere ist das Gebäude des Nationaltheaters: Am 12. Oktober 1818 wurde der monumentale Bau als Königlich Bayerisches Hof- und Nationaltheater eröffnet. Der Intendant des Braunschweiger Opernhauses, August Klingemann, der Zeuge der Eröffnung war, notierte beeindruckt: "Der von unten bis oben mit Zuschauern erfüllte Raum stieg mächtig, wie ein Colosseum empor, und der Effekt, den das Ganze machte, war so grandioser und einziger Art, dass er alles weit hinter sich ließ, was mir bisher in ähnlicher Hinsicht an anderen Orten vorgekommen." Seit 200 Jahren nun ist das Nationaltheater das architektonische Herzstück der Oper und des Balletts.

Noch ohne Busse: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand diese Ansicht des Münchner Nationaltheaters, vor dem der bayerische Königs Max I. Joseph thront. (Foto: Süddeutsche Zeitung Photo/ Knorr + Hirth)

Um das Doppeljubiläum gebührend zu feiern, startet die Staatsoper am Freitag, 21. September, mit einer Festwoche in die neue Spielzeit. Alles, bloß keine Gleichgültigkeit hervorzurufen, scheint das Credo zu sein. Entsprechend lautet das Motto: "Geliebt, gehasst und Punkt Punkt Punkt".

Eröffnet wird die Festwoche am Freitag mit dem 1. Akademiekonzert, das am 24. und 25. September wiederholt wird: Unter der Leitung von Contantinos Carydis wird das Staatsorchester Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 7, Richard Strauss' Hornkonzert Nr. 2 sowie die Uraufführung einer Auftragskomposition der Bayerischen Staatsoper präsentieren: Hans Abrahamsens "Drei Märchenbilder aus der Schneekönigin" nach dem Märchen von Hans Christian Andersen.

Wolfgang Amadeus Mozarts "Le nozze di Figaro" steht am 22., 26. und 28. September auf dem Programm der Festwoche. Das Staatsorchester dirigiert Ivor Bolton. Als weiteres Konzert gibt es Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg". Am 23. und 30. September wird die knapp sechsstündige Oper unter der Leitung von Generalmusikdirektor Kirill Petrenko aufgeführt. Bei einer Liedermatinee und einem Liederabend sind der Bariton Christian Gerhaher und der Pianist Gerold Huber am Samstag, 29. September, zu erleben.

Eine Hochzeit zum Fest: Wolfgang Amadeus Mozarts "Le nozze di Figaro" mit Federica Lombardi als Gräfin Almaviva und Olga Kulchynska als Susanna. (Foto: Wilfried Hösl)

Ebenfalls am 29. September bietet das Nationaltheater zwei besondere Führungen an. Die Führung hinter den Kulissen des Hauses soll zu einer Reise durch die Geschichte der Bayerischen Staatsoper und des Nationaltheaters werden. Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen erklären an ausgewählten Orten die Historie - von der Eröffnung, über die Zerstörung, die Wiedereröffnung und darüber hinaus. Den Abschluss der Tour bildet das Singen eines "Happy Birthday" auf der großen Bühne - gemeinsam mit dem Kinderchor der Bayerischen Staatsoper.

Um 21 Uhr heißt es dann "Bühne frei" für die große Geburtstagsparty mit Überraschungsprogramm. Aus dem Publikum hat die Staatsoper nach eigenen Angaben "die größten Talente" gecastet, die erstmalig auf ganz großer Bühne stehen werden. Aber auch der eine oder andere bekannte Künstler soll einen Überraschungsauftritt haben. Mit zwei "Anna Karenina"-Vorstellungen des Staatsballetts am 1. und am 3. Oktober endet die Festwoche.