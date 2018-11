2. November 2018, 18:57 Uhr Oper "Anna Nicole" - jetzt in Nürnberg

Vor fünf Jahren, als er Opernchef in Dortmund war, inszenierte dort Jens-Daniel Herzog die deutsche Erstaufführung der Oper "Anna Nicole" von Mark-Anthony Turnage. Nun übernimmt er die Produktion ans Staatstheater Nürnberg, am Samstag ist Premiere. Es ist eine sehr gut gebaute Oper über Anna Nicole Smith, das Model mit den überragenden Körpermerkmalen. In Dortmund wurde sie verkörpert von Emily Newton, die das fabelhaft machte und die Aufführung in einem Requiem auf eine Frau enden ließ, die den Neoliberalismus mit ihrem Körper gelebt hat. Auch in Nürnberg singt Newton! Am 13. November zu hören auf BR-Klassik.