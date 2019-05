13. Mai 2019, 18:55 Uhr Oper Als wär's ein Horrorfilm

Optisch spektakulär: David Hermanns "Lohengrin" am Staatstheater in Nürnberg

Von Klaus Kalchschmid, Nürnberg

Eigentlich dürfte man den Coup de Téâtre von David Hermanns Inszenierung des "Lohengrin" in Nürnberg nicht verraten. Aber er setzt in den letzten Sekunden den originellen Schlusspunkt, auf den alles zuläuft, einer in mehrfacher Hinsicht problematischen Regie. Wer ist der "neue Herrscher" von Brabant, den der Gralsritter da bei seinem Abschied plötzlich aus dem Hut zaubert? Gottfried, der totgeglaubte Bruder Elsas soll laut Richard Wagner "ein schöner Knabe in glänzendem Silbergewande" sein. Doch alle singen "Weh!" und nach düsterem fis-Moll klingt der finale, ins Fortissimo anschwellende A-Dur-Akkord nicht mehr wie der Gral, den das ätherische Vorspiel so suggestiv in dieser Tonart beschwor.

Als wär's ein Horrorfilm lässt Hermann statt einem Jungen plötzlich den ermordeten Bösewicht Telramund seinen Oberkörper aufrichten und von den Toten auferstehen. Wie ein Samurai sieht der Koreaner Sangmin Lee aus und trumpft mit Physis, Kettenhemd und schwarzem Pelz ebenso auf wie mit herrlich farbenreich dunklem Bariton und erregtem, raumgreifendem Spiel. Dagegen bietet Eric Laporte als Lohengrin einen warmen und lyrischen, ebenso höhensicheren wie durchschlagskräftigen jungheldischen Tenor auf. Immer wieder tritt im Hintergrund sein Vater Parzival auf, von dem in der Gralserzählung die Rede ist. Er mischt sich penetrant im Brautgemach ein, wenn Lohengrin Elsa (Emily Newton spielt wunderbar, klingt in der Höhe aber etwas angestrengt) verzweifelt an sein Frageverbot erinnert, während sie sich unter dem Bett versteckt.

Umgekehrt mischt Wotan, der höchste der heidnischen Götter, hier in der Welt von Telramund und Ortrud (Martina Dike überzeugt in der Mittellage und gerät in der Höhe an ihre Grenzen) mit. Dabei ist er noch mehr Karikatur als Parzival in seinem rotledernen Superhelden-Kostüm, das zu Beginn und am Ende auch Lohengrin trägt. Hermann trennt den exzellenten Chor der Nürnberger Oper in Christen wie aus Monty Pytons "Ritter der Kokosnuss" und wilde Germanen, die aussehen wie aus dem Fantasy-Film. Doch was als Leichtigkeit und keineswegs Parodie gemeint ist, kippt immer wieder in die unfreiwillige Komik, auch wenn jedes einzelne der Kostüme von Katharina Tasch ein echter Hingucker ist. Optisch spektakulär ist auch das Bühnenbild von Jo Schramm. Es besteht einzig aus flexibel einsetzbaren "Vorhängen", die lediglich aus dünnen weißen Stangen gebildet werden und im Schnürboden zu schweben scheinen. Unterschiedlichste Räume lassen sich so gestalten, aber auch Trennungen oder Öffnungen symbolisieren.

Das eigentliche Ereignis findet freilich im Orchestergraben statt. Joana Mallwitz dirigiert und animiert als Nürnberger Generalmusikdirektorin ihr Orchester zu Höchstleistungen. Alles ist bei ihr im Fluss und blüht doch wunderbar auf. Keine Durchhänger gibt es, aber höchst effektvolle Steigerungen. So schwebend das Vorspiel zum ersten Akt gelingt, so wild schäumt dasjenige zum dritten Akt auf, dem hier albern bis zur Bewusstlosigkeit fressenden, saufenden und hurenden Wotan zum Trotz.