Großraumbüro war in Billy Wilders "The Apartment" (mit Jack Lemmon) von 1960 schon kein Erfolgsmodell.

Von Peter Laudenbach

Büros können die Hölle sein. Die Heroen der Moderne, damals waren es nur Männer, Billy Wilder und der Versicherungsmakler Franz Kafka oder das vollkommen gewöhnliche Etagenschweinchen Ricky Gervais in "The Office", sie liefern Bilder des Angestellten-Biotops, die nach einer Antwort mit der Abrissbirne verlangen. Aber: Büros können auch die Rettung sein. Wer zu lange im Home-Office eingesperrt war, freut sich womöglich sogar auf die etwas anstrengenderen Kolleginnen und Kollegen. In was für Büros aber werden wir zurückkehren?