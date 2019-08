2. August 2019, 18:47 Uhr Open-Air-Jazz Grooven in Nürnberg

Von Oliver Hochkeppel

Zum vierten Mal seit 2015 veranstaltet das Projektbüro im Kulturreferat der Stadt Nürnberg "Stars im Luitpoldhain", das mit bisher jeweils mehr als 40 000 Besuchern eines der größten Open-Air-Jazzkonzerte Deutschlands ist. Zum dritten Mal ist Wolfgang Haffnerder Kurator und musikalische Gastgeber, ist der Schlagzeugstar doch gebürtiger Franke und Kulturpreisträger der Stadt Nürnberg. Und weil Haffner nicht nur im Jazz, sondern auch im Funk und Rock zu Hause ist, lädt er stets Freunde und Gäste ein, die für einen stimmungsvollen Abend jenseits aller Genre-Grenzen sorgen. Das musikalische Grundgerüst des langen Abends geben Haffners aktuelle Band mit dem Trio des erst 21-jährigen, aber ebenso feinfühlig am Klavier wie groovend an der Hammond Orgel wirbelnden Simon Oslender und eine eigens zusammengestellte German All Star Big Band unter Leitung des langjährigen Chefdirigenten der HR-Bigband Jörg Achim Keller ab. Dazu stoßen der amerikanische Saxofonist Bill Evans, der seine Weltkarriere bei Miles Davis startete, aber eben auch viele Vertreter aus der Rap-, Dancefloor- und Clubszene: das weltweit tourende DJ-Kollektiv Nightmares On Wax aus London, De-Phazz mit Sängerin Pat Appleton sowie die deutschen Soul- und Pop-Publikumslieblinge Max Mutzke und Clueso. Wer es nicht nach Nürnberg schafft, kann das Konzert von 20.05 Uhr an live und surround im Hörfunk von BR-Klassik und als Video-Livestream auf www.br-klassik.de miterleben.

Stars im Luitpoldhain, Sonntag, 4. August, 20 Uhr, Nürnberg, Luitpoldhain, alle Infos im Internet unter www.stars-im-luitpoldhain.nuernberg.de