Von Johanna Adorján

Auf Tiktok oder Instagram kommt man an diesem Song derzeit nicht vorbei, und von dort schwappt er, wie das eben so ist heute, in die Realität der Charts: "Makeba", gesungen von der 31-jährigen französischen Musikerin Jain. Es ist ein wahnsinnig nettes, leichtes Popstück, das irgendwie afrikanisch klingt und einen Refrain hat, den man sofort mitsingen würde, wenn man nur den Text verstünde. Interessanterweise ist dieser Song, der da gerade zum Welthit wird, schon acht Jahre alt. Warum wird er erst jetzt weltberühmt? Per Zoom-Telefonat aus Paris hat Jain - lange Haare, dunkles Oberteil, irgendeine Küche im Hintergrund - versucht, das Unerklärliche zu erklären.