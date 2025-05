In „On Swift Horses“ über zwei homosexuelle Liebesgeschichten in den Fünfzigerjahren sind alle sehr attraktiv und sehr melancholisch. Ist das klassisch oder prätentiös?

Von Kathleen Hildebrand

„On Swift Horses“ ist einer dieser Filme, von denen es immer heißt, sie würden heute in Hollywood nicht mehr gemacht. Hochwertig produzierte Liebes- oder Familiendramen mit schönen Bildern und hervorragenden Schauspielern, in denen kein Superheld vorkommt und kaum ein Spezialeffekt. Kino über Gefühle und Gesellschaft, Kino für Erwachsene. Man möchte diesen Film deshalb sehr gern feiern, denn es soll ja bitte mehr davon geben. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht mit Daniel Minahans Leinwand-Debüt.