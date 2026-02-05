Ein Ruckler mit dem Knie, eine Millisekunde des Zögerns, schon zerfällt alles wie ein Glas, das am Boden zersplittert. Nicht nur die Ski machen sich selbständig, auch die Gliedmaßen sind nicht mehr dort, wo sie hingehören. Die Arme schlenkern lose durch die Luft, die Beine stehen grotesk ab, der Körper rutscht dem Kopf hangabwärts hinterher. Dann endlich folgt der Aufprall im Fangnetz, das sich viel weiter dehnt als erwartet, so viel Energie steckt in dem Körper.