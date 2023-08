Oliver Anthony bei einem Konzert im Eagle Creek Golf Club and Grill in Moyock.

Von Jakob Biazza

Bei Fox News waren sie sofort sehr begeistert, also schickten sie einen Reporter los, um bei einem Konzert von Oliver Anthony das einzufangen, was man beim konservativen US-Sender Vox pop nennt. Stimmen aus dem Volk. Da wäre etwa die blonde Frau mit Sonnenbrille, die die Werbefahne eines Restaurants in die Kamera hält: "Höchste Zeit, dass jemand ausspricht, was gerade los ist!" Ein kleiner Junge, circa spätes Grundschulalter: "Er sagt die Wahrheit." Eine Frau im Sommerkleid: "Niemand will die Wahrheit hören und hier haben wir einen, der sie ausspricht." Der Wahrheitsüberbringer: ein Folk-Sänger. Titel seines Songs: "Rich Men North of Richmond".