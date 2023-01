Von Nele Pollatschek

Es ist doch erstaunlich, wie schnell Zögern manchmal geht. Sonntagabend noch sahen wir den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD und den Parteivorsitzenden Lars Klingbeil, wie sie bei "Anne Will" die abwartende Haltung des Kanzlers in der Panzerfrage verteidigten. Montag durften wir uns von den Experten in Print und Funk vielstimmig, aber doch einhellig wieder erklären lassen, dass Olaf Scholz zu lange zögert, zu viel zaudert. Dienstagabend - nur zwei Tage später - erfahren wir, dass Deutschland nun doch, endlich, Leopard-Panzer in die Ukraine schickt.