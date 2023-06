Von Alexander Menden

Im Arbeitsalltag eines Bundeskanzlers gebe es keine Kontinuitäten, sagt der Bundeskanzler, außer der wöchentlichen Kabinettssitzung und dem täglichen Aktenstudium. "Und", fügt Olaf Scholz hinzu, "dass man ziemlich oft im Ausland ist." An diesem Nachmittag ist der Kanzler aber im Rheinland, genauer gesagt in Köln, woselbst er eben erst die Produktionsstätte eines neuen Ford-Elektromodells besichtigt hat. Nun sitzt er zwischen Moderatorin Svenja Flaßpöhler und dem Sozialphilosophen Axel Honneth in der Flora, und es wirkt als träfen hier Pflicht und Neigung synergetisch aufeinander: Wenn man gerade erst mit Menschen gesprochen hat, die, wie Scholz berichtet, "in der dritten Generation bei Ford arbeiten", dann bietet es sich an, in der anschließenden Veranstaltung beim Philosophiefestival Phil.Cologne auch über Arbeit zu sprechen. Außerdem lautet das im Programm avisierte Thema des Gesprächs "Arbeit und Demokratie".