FPÖ-Sieg in Österreich

Gastbeitrag von Elias Hirschl

Der Wahltag beginnt damit, dass meine Mutter mir schreibt. Der gemeinsame Wahlabend fällt aus, weil mein Vater Corona hat. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber es fügt sich eigentlich recht passend in die beschissene Gesamtlage. Vor wenigen Tagen standen hier überall die Wahlplakate noch in den Fluten eines Jahrhunderthochwassers. Kickl streckt seinen Kopf aus den braunen Fluten, grinst über die apokalyptische Szenerie. Eine zerstörte Landschaft, gebrochene Dämme, zerbröckelnde Häuser hinter einem weiß-blauen Schild mit der Aufschrift: „Euer Wille geschehe - FPÖ“. (Seine Partei leugnet natürlich den Klimawandel.)