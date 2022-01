Von Moritz Baumstieger

Um nur keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Es ist so sinnvoll wie wünschenswert, Staatsgelder für die Art von Umfragen zu verwenden, die das Umfeld des österreichischen Ex-Kanzlers Sebastian Kurz in Auftrag gab. Weshalb nicht zu verstehen ist, warum das Finanzministerium in Wien jene Studie bis zuletzt zurückhielt, die die Steuerzahler etwas mehr als 150 000 Euro kostete - und für die in der Bevölkerung abgefragt wurde, welche Politiker mit welchen Tieren assoziiert werden. Hätte man die Ergebnisse früh offengelegt: Österreich hätte sich viel ersparen können.