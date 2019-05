28. Mai 2019, 08:24 Uhr Österreich Diese Macht, die uns fest im Griff hat

Sie ist mächtiger als Gier, Skrupellosigkeit und Machtstreben: Warum Dummheit Kriege, Wirtschaftskrisen und das Ibiza-Video möglich macht. Ein Gastkommentar.

Von Josef Hader

In den Achtzigern saß einmal ein junger Kabarettist mit arrivierten Kollegen in einer Kneipe irgendwo in Deutschland. Der Abend war schon fortgeschritten, es war gesoffen worden, und man kam auf Kulturjournalisten zu sprechen. Der berühmteste Kabarettist am Tisch hatte an dem Abend gespielt und vor Kurzem für sein Programm einen Verriss in einer bundesweiten Tageszeitung kassiert. "Geht mir am Arsch vorbei," sagte er, "was verdient denn so ein Kritiker? Was der im Monat kriegt, hab ich an einem Abend." Höfliches ...