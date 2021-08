The Dutch Windwheel: So soll es einmal aussehen, das niederländische Windrad, das in den nächsten Jahren im Hafen von Rotterdam entstehen soll. Das visionäre Projekt ist Windkraftanlage und bewohnbare Solar-Architektur in einem.

Von Gerhard Matzig

Mitten im Hafen von Rotterdam soll in den nächsten Jahren ein 174 Meter hohes Windrad entstehen, in dem man auch wohnen kann. Aber vor allem kann man in dem futuristischen Bau in Form eines riesenhaften Ringes, der einerseits von archaischer Anmutung ist, andererseits aber auch an die titanische Startrampe aus dem Science-Fiction-Film "Contact" erinnert, der Zukunft begegnen. Gemeint ist jene Zukunft, in der ein gutes Leben nicht mehr im Widerspruch steht zu einem ökologischen Leben.