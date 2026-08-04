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LiteraturUnd wo bleibt der Sex?

Lesezeit: 4 Min.

Sie wartet 20 Jahre lang treu auf ihren Ehemann: Odysseusʼ Frau Penelope (Anne Hathaway).
Sie wartet 20 Jahre lang treu auf ihren Ehemann: Odysseusʼ Frau Penelope (Anne Hathaway). Melinda Sue Gordon/Universal

Wokeness-Kritiker schimpfen, Altphilologinnen vermissen Erotik, und Action-Fans feiern: Wie lange kein Film mehr bewegt Christopher Nolans „Odyssee“ die Gemüter. Ein unvollständiger Debatten-Überblick.

Von Christiane Lutz

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Fraglich, ob die knutschenden Teenager im Münchner Mathäser-Filmpalast sich bewusst sind, dass sie da gerade ein fast 3000 Jahre altes Menschheitsepos auf der riesigen Leinwand verpassen. Fraglich auch, ob die Altphilologin Emily Wilson recht hat, wenn sie die Dialoge im Film für grauenhaft befindet. Und die Frage, ob man die „Odyssee“ von Christopher Nolan wirklich nur im Imax-Kino genießen kann, ist zwar interessant, aber vor allem deshalb, weil es so wenige Imax-Kinos in Deutschland gibt.

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Literatur
:Ein komplizierter Mann

Christopher Nolan zeigt seinen Helden in „Die Odyssee“ geschunden, abgründig und mit austrainierten Schulterpartien. Kann es sein, dass hier ein fast schon episches Missverständnis vorliegt?

SZ PlusVon Felix Stephan; Illustration: Catalina Vásquez

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