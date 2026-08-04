Fraglich, ob die knutschenden Teenager im Münchner Mathäser-Filmpalast sich bewusst sind, dass sie da gerade ein fast 3000 Jahre altes Menschheitsepos auf der riesigen Leinwand verpassen. Fraglich auch, ob die Altphilologin Emily Wilson recht hat, wenn sie die Dialoge im Film für grauenhaft befindet. Und die Frage, ob man die „Odyssee“ von Christopher Nolan wirklich nur im Imax-Kino genießen kann, ist zwar interessant, aber vor allem deshalb, weil es so wenige Imax-Kinos in Deutschland gibt.