Der norwegische, in Yale lehrende Historiker Odd Arne Westad hat 2017 die beste Globalgeschichte des Kalten Kriegs publiziert. Diese Darstellung ist ein Großwerk, das lange Linien der Ideengeschichte mit klassischer Geschichte internationaler Beziehungen und mit Militärgeschichte verbindet, das zugleich einen umfassenden Blick auf den ganzen Globus mit seinen Teil- und Ablegerkonflikten wirft. Der Kalte Krieg war ein Weltkampf, der bis in afrikanische Urwälder, lateinamerikanische Diktaturen und pazifische Inselstaaten hineinwirkte.