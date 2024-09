Konzertpreise bei „Oasis“:Tausche Tickets gegen Eckhaus

Etwa 14 Millionen Menschen wollten am Wochenende Karten für „Oasis“ kaufen. Gibt aber nur eine Million. Über die triefende Gier hinter „Dynamic Pricing“ und die Frage: Wann wird die Jammerei lächerlich?

Von Jakob Biazza

Gute Nachrichten für Immobilienbesitzer: Der Twitter-Nutzer „RichieTheLionHeart“ hat, so schreibt er das zumindest, zwei Karten für die Oasis-Show im Wembley Stadion, 30. Juli. Und: Er wäre bereit, diese gegen ein Objekt „mit drei Schlafzimmern“ zu tauschen. Sollte allerdings „end of terrace“ sein, ein Eckhaus also. Das wäre doch schon mal eine kurzfristige Perspektive.