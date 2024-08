„Oasis“-Reunion:Manchesterkapitalismus

Von Martin Wittmann

Am Dienstagmorgen wurde ein Portal geöffnet, das einerseits den Blick in die nahe Zukunft verspricht und andererseits weit in die Vergangenheit führt, direkt in die verschütt geglaubten inneren Bernsteinzimmer vieler, vor allem männlicher Mittvierziger, die dort zum ersten Mal getrunken, geraucht, gefummelt haben und deren Leben seither nichts anderes ist als eine stumme Expedition, um diesen herrlich lauten Raum wiederzufinden.