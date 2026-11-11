Glasklar wird die Menschheit nicht wegen des Klimas oder der künstlichen Intelligenz vom Erdboden verschwinden. Sondern, der Fall Jensen Huang zeigt es einmal mehr: wegen der größten anzunehmenden Schwachstelle, des Penis.

Die Geschichte geht ungefähr so: Der Feldherr Holofernes soll die unbotmäßigen Juden wieder unter das assyrische Joch zwingen. Er belagert die Stadt Betulia, schneidet ihr das Wasser ab, die Verzweiflung ist groß, die Kapitulation scheint unausweichlich. Da meldet sich die Witwe Judit zu einem gewagten Guerilla-Einsatz, sie will ins Lager des Feindes. Was sie genau vorhat, sagt sie nicht, aber sie badet sich und schminkt sich, sie zieht ihre schönsten Sachen an und betört damit die Wachen und endlich auch den General.