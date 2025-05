„Nur noch ein kleiner Gefallen“: Blake Lively und Anna Kendrick versuchen, an den Erfolg ihrer ersten Krimi-Komödie anzuschließen. Wo hinter der Oberfläche einst der Abgrund lauerte, wartet jetzt aber nur noch die Langeweile.

Von Kathleen Hildebrand

Der klassische Londoner Martini, den Blake Lively serviert, geht so: ein Glas aus dem Eisschrank, bisschen Wermut, sehr viel Gin und dann ein „Twist“, also eine Zitronenschale, über dem Drink ausgepresst und dann hineingelegt. In „Nur ein kleiner Gefallen“, Paul Feigs Thriller von 2019, war dieses Stück Zitrusfrucht nicht nur ein Symbol für den verfeinerten, coolen Lebensstil von Livelys Figur Emily Nelson, einer Femme Fatale der Vorstadt. Die Erwähnung des Wörtchens twist war auch eine Ankündigung: Die Handlung des Films würde mehr als einen unvorhergesehenen Haken schlagen.