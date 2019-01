13. Januar 2019, 18:39 Uhr Nürnberg Kabarettpreis für Jochen Malmsheimer

Jochen Malmsheimer ist mit dem Deutschen Kabarettpreis 2018 ausgezeichnet worden. Der 57-jährige Künstler erhielt die mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung am Samstagabend bei einer Gala in der Nürnberger Tafelhalle. Sein Gespür für Worte und seine bedingungslose Liebe zur Sprache seien im deutschsprachigen Kabarett unerreicht, sagte Vorjahrespreisträger Mathias Tretter in seiner Laudatio. Mit dem Förderpreis wurde in diesem Jahr der Poetry-Slammer Nektarios Vlachopoulos geehrt. Den Sonderpreis erhielt Anna Mateur.