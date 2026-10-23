Für manche der großartigen Ideen hier kann sie nichts, die waren schon vor ihrer Zeit da. Zum Beispiel die schmalen hohen Fenster, die die Blicke der Besucher von innen nach außen steuern: auf den ehemaligen „Führerbau“ rechts, wo Hitler 1938 das „Münchner Abkommen“ aushandelte; auf die Sockel der nationalsozialistischen „Ehrentempel“ geradeaus in Richtung Königsplatz. Das NS-Dokumentationszentrum in der Münchner Innenstadt befindet sich genau dort, wo früher die Zentrale der NSDAP stand; und dass es heute ein so modernes, vielfältiges, von 150 000 Menschen pro Jahr besuchtes Haus ist: Das hat sehr viel mit Mirjam Zadoff zu tun, die 2018 die Leitung übernahm, drei Jahre nach der Eröffnung. „Klug und mutig“, sagt der städtische Kulturreferent über sie. „Hervorragende Arbeit“, sagt die Vorsitzende des Beirats. Nur ist der Anlass für die Worte, dass Zadoff gekündigt hat. Zum 1. März kehrt sie zurück in ihr Heimatland. In Wien wird sie das „Haus der Geschichte Österreich“ übernehmen.