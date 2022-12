Kann es Düstereres geben als ein Land, in dem das Wohl von Kindern eine so erbärmliche Rolle spielt? Zum Notstand in Kitas und Kliniken.

Von Hilmar Klute

Man könnte in diesen Tagen wieder das schöne, halbdunkle, das ganze Menschheitselend auf eine Formel bringende Gedicht "Musée des Beaux Arts" von W.H. Auden lesen. Die Alten Meister, schreibt Auden, der sich gerade im Brüsseler Museum die "Landschaft mit dem Sturz des Ikarus" von Breughel angeschaut hatte, die wussten ziemlich genau, was Leiden bedeutet und wie es sich in der Welt der Menschen einrichtet. Nämlich indem es das Entsetzliche gleichranging neben das Banale stellt. Übersetzt in unseren deutschen Winter 22/23 etwa so: Ein Land ist nicht mehr in der Lage, während der Erkältungszeit die schweren RSV-Infektionen von Kleinkindern zu behandeln, weil die Krankenhäuser voll sind.