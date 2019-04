26. April 2019, 18:40 Uhr Zukunft von Notre-Dame Vom Dilemma, eine Kirche wiederaufzubauen

Soll man die Kathedrale im Herzen von Paris modernisieren? Oder rekonstruieren? Aber wenn, welche der vielen Bauphasen? Paris streitet.

Von Gerhard Matzig

Die Flammen in der Kathedrale Notre-Dame waren noch nicht gelöscht, als Emmanuel Macron einen möglicherweise naiv heiligen, bestimmt aber närrisch eiligen Schwur tat: "Wir werden Notre-Dame noch schöner wiederaufbauen, und ich will, dass das in fünf Jahren abgeschlossen wird. Wir können das schaffen." Eigentlich denkt man, zumal aus deutscher Sicht, müsste die Wir-schaffen-das-Rhetorik in Zeiten eines porös gewordenen Wir-Begriffes ja gelehrt haben: Politisch klug ist solche Redekunst nicht unbedingt. Aber manchmal muss es eben Pathos sein. Manchmal Utopismus. Manchmal beides.

Damit der kunsthistorisch sagenhaft unseriöse Fünfjahresplan mit militaristischen Mitteln durchgepeitscht wird, hat Macron einen Ex-General, Jean-Louis Georgelin, zum Bauaufseher in Paris ernannt. Der Général d'armée war bis 2010 Generalstabschef. Seine Mission bezeichnet er als "Schlacht" und "Frage des Willens". Und nein, er habe nicht vor, seine Zeit mit kunsthistorischen Symposien zu verplempern. Bitte, unsere liebe Frau von Paris, denkt man entgeistert, müssen manche Lunten so kurz sein?

Die Sehnsucht nach dem "Original" führt zu Mimikry und Travestie

Sind schon die genannten 60 Monate zur Rekonstruktion eines Monuments von Weltrang, dessen Schäden (zum Beispiel am mittelalterlichen Mauerwerk) noch nicht ansatzweise angemessen bestimmt sind, ignorant im Wortsinn - zur Posse wird das Unglück auch durch das Versprechen, die Kathedrale wolle man "noch schöner" werden lassen. Kein Wunder, dass sich nun Architekten wie Fotoshopper herausgefordert sehen, den präsidialen Träumen zu entsprechen.

Der Reigen der Entwürfe ist staunenswert. Wenn man einmal absieht vom möglicherweise provokativ gemeinten, tatsächlich absurden Vorschlag von Tom Wilkinson (Verschönerung der ziemlich gotischen, aber auch ziemlich römisch-katholischen Kathedrale durch ein "anmutiges Minarett"), dann gibt es keine Stahl-Glas-Formalismen mehr, mit denen sich Notre-Dame nicht überformen ließe. Norman Foster schlägt beispielsweise ein Glasdach und einen nadelspitz suggestiven Stahlturm samt Aussichtsplattform für den verbrannten Dachstuhl vor. Der Pritzker-Preisträger sieht in dem bereits hastig, ja überstürzt ausgelobten Architektenwettbewerb eine "unwiderstehliche Möglichkeit", dem ikonischen Bau ein zeitgemäßes Gesicht zu geben.

Genau dagegen bringen sich nun die Anhänger einer ganz anderen Rekonstruktionsidee in Stellung. Sie würden am liebsten erst mal die 1 300 Eichen, aus denen der Notre-Dame-Dachstuhl bestand, wiederaufforsten, um dem "Original" so nahe wie möglich zu kommen. Aber was bitte schön soll das sein? Der erste Spatenstich 1163? Der Dachstuhl des 13. Jahrhunderts? Die baulichen Veränderungen im 18. oder die Sanierung im 19. Jahrhundert? Es gibt kein Original-Notre-Dame, weil fast alle Gesellschaften zu fast allen Zeiten daran weitergebaut haben, so wie das bei Sakralbauten immer schon üblich war. Die Sehnsucht nach dem "Original" à la carte führt zu Mimikry bis Travestie. Die Gotik selbst war jene Ära, die sich selbstbewusst neu erfand.

Natürlich stellt sich auch beim Wiederaufbau von Notre-Dame die Frage, wie viel Gegenwart und Zukunft zur Rettung der Vergangenheit zu bemühen sind. Das Nachdenken und Befinden darüber wird, das zeigt die Geschichte der Rekonstruktionsdebatten in aller Welt, kompliziert. Um einem Bauwerk gerecht zu werden, das mehr Narrativ als Bau und Werk ist, wird man vor allem auch die Zeit brauchen, um in einer Ansammlung von guten Ideen die beste Vision zu identifizieren. Sie zu kommunizieren. Dann zu planen. Dann zu rechnen. Und dann zu sagen, bis wann Notre-Dame wieder das ist, was es auch jetzt schon ist: eine Kirche.