Plötzlich passt sie wieder in die Zeit - die "Royal Enfield Bullett Classic 500". In Indien hat das Motorrad überdauert.

Von David Pfeifer

Es sind die kleinen Zeichen, die von einer großen Wehmut künden. Wer sich zum Beispiel den Hals verdreht, weil ein alter Porsche vorbeiknattert oder eine "Royal Enfield Bullet", blickt nicht nur im Raum zurück, sondern in der Zeit. Dieses vermehrte Auftreten alter Formen im Alltag wird als Retrotrend gedeutet, der sich im privaten Raum fortsetzt, in Form von dicken Brillengestellen, Plattenspielern, Foto-Effekten aus Polaroid-Zeiten und so weiter. Ein Trend aber ist eine Mode und als solche kommt und geht sie üblicherweise wieder. Das, was wir aber seit einigen Jahren im Produktdesign sehen und erleben, bleibt und wird stetig größer. Es ist also eine mächtigere Strömung, ein größeres Gefühl, vielleicht sogar die Sehnsucht nach einer Zeit, die es so nie gab.